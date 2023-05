Dorothea Frühwirth: „Phantastischer Realismus“

In den Schaufenstern des Kunst- und Kulturclubs Malgrund in Satteins sind derzeit Bilder der Dozentin Dorothea Frühwirth ausgestellt.

Die in Feldkirch-Gisingen wohnhafte Künstlerin zeigt Werke im sogenannten „Phantastischen Realismus“, die so genau gezeichnet und gemalt sind, dass sie einer Fotografie gleichkommen. Hans Bellmers und Salvador Dali entwickelten diese Stilrichtung aus dem Surrealismus.

Diese besondere Technik vermittelt Dorothea Frühwirth in ihrem Kurs an der Vorarlberger-Art-Akademie unter dem Titel „Wie macht die sowas?“ An vier Dienstagabenden bringt sie Interessierten die Grundlagen dieser Malweise bei. Start ist am 23. Mai. Anmeldungen zu allen Kursen sind über die Website möglich: www.malgrund.at