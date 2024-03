Dornbirns Volleyball-Damen wollen Erfolgsstory fortsetzten

Die U20-Frauen des VC Dornbirn vertreten Vorarlberg bei den nationalen Meisterschaften in Egg.

Dornbirn. Meister der 2. Bundesliga und Vizestaatsmeister in der Saison 20/21, Vizestaatsmeister in den Jahren 2017, 2018 und 2019, Teilnahme am Europacup in der Saison 2009/2010 und der vierte Rang in der 1. Bundesliga (WVL) in der Saison 2008/2009 – die Erfolgsgeschichte der Dornbirner Volleyballdamen ist lang und soll an diesem Wochenende „gerne noch ein bisschen weitergeschrieben werden“, wie U20-Trainerin Pia Röser betont. Gemeinsam mit Daphne Kofler coacht sie die Damenmannschaft des VC Dornbirn und diese wird bei der kommenden Staatsmeisterschaft, die am Samstag, 9. März und Sonntag 10. März in Egg über die Bühne geht, das Ländle vertreten.