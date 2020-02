Dornbirns Stadtoberhaupt nimmt den Ehrenankick vor

Im ersten Frühjahrsheimspiel am Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr, Stadion Birkenwiese, gegen FC Wacker Innsbruck nimmt Dornbirn Bürgermeisterin Andrea Kaufmann den Ehrenankick vor.

Sie drückt dem FC Mohren Dornbirn natürlich dann auf der Tribüne die Daumen, dass es zu Punkten klappt. Seit knapp sieben Jahren ist die 50-jährige Politikerin Stadtoberhaupt in der Messestadt Dornbirn. Am 15. März hofft sie abermals die absolute Mehrheit an Stimmen bei den Gemeinderatswahlen von den Bürgern der Stadt Dornbirn zu erhalten. Vier Tage später feiert Andrea Kaufmann ihren Jubeltag.