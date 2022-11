Dornbirns Sportkegler sichern sich Landesmeistertitel

Vergangene Woche wurden die Sprint- und Tandemlandesmeister im Sportkegeln ermittelt.

Dornbirn. Die Landesmeisterschaften im Sportkegel-Sprintbewerb wurden kürzlich für die Herren im Kegelsportcenter Koblach und für die Damen auf den Sportkegelanlagen beim Güterbahnhof Wolfurt ausgetragen. Der Tandembewerb fand außerdem am 13. November im Kegelsportheim Bludenz statt. Die Bewerbe, die im KO-System gespielt wurden, bescherten Lena Baumgartner vom SKC EHG-Dornbirn vor Stefanie Sieber (SKC Koblach) und Manuela Zudrell (SKC Illwerke) den Landesmeistertitel beim Sprint.

Bei den Herren gewann Markus Baumgartner vor Jan Nikolic und Kristian Feher (alle SKC EHG-Dornbirn) die Goldmedaille. Zusätzlich für die Staatsmeisterschaften, die am 3. Dezember in der Steiermark ausgetragen werden, konnten sich noch Ursula Zumtobel (SKC EHG-Dornbirn) und Norbert Tusch (SKC Koblach) mit dem jeweils vierten Rang qualifizieren.

Auch der Tandembewerb ging an die Dornbirner Kegel-Abordnung vom SKC EHG Dornbirn. So holten sich Stefanie mit Marcel Wüschner mit dem letzten Wurf die Krone im Doppelbewerb. Platz Zwei und Drei gingen an Brigitte Kohler mit Reinhard Berger (ESV Bregenz/Wolfurt) und Manuela Zudrell mit Gerhard Valentin (SKC Illwerke). (cth)