Dornbirns Schwimmer zeigen starke Leistung

Die TS Dornbirn Schwimmen jubelte bei den Ö-Hallenmeisterschaften wieder über Medaillen und Top-Platzierungen.

Dornbirn/Graz/Wien. Zwei Medaillen bei den Herren in der Altersklasse AK15 und ein neuer Vorarlberger Jugendrekord – die Bilanz der TS Dornbirn Schwimmen bei den Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklassen in Wien und Graz kann sich sehen lassen.

Durch die Covid-19 Verordnung, dass nur maximal 100 Sportler an einem Wettkampf teilnehmen dürfen, wurden die Ö-Meisterschaften virtuell zeitgleich an zwei Veranstaltungsorten für die Region Ost (Burgenland, Niederösterreich und Wien) und Region West (Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten) durchgeführt. Die Ergebnisse wurden am Ende jedes Wettkampftages zusammengeführt.

Erfolgreiches Trio aus Dornbirn

Aus Vorarlberg qualifizierten sich von der TS Dornbirn Schwimmen drei Sportler für den Wettbewerb – sie konnten im Vorfeld die Limitzeiten erbringen: Jennifer Teles-Azevedo, Luis Halbeisen und Maximilian Bonat. Bei dieser Meisterschaft gab es schließlich eine Goldmedaille und eine Silbermedaille für das kleine Team aus dem Ländle sowie einen neuen Vorarlberger Jugendrekord.

Schwimm-Ass Luis Halbeisen holte sich den 1. Platz und die Goldmedaille in der Altersklasse AK 15 in 100 m Brust in der Zeit von 1:07,50 sowie einen 2. Platz und der Gewinn der Silbermedaille in seiner Altersklasse über 200 m Brust in der Zeit von 2:28,99. In 200 m Lagen reichte die Zeit von 2:21,75 für den 8. Rang und bei 200 m Freistil schaute in der Zeit von 2:07,34 der 9. Platz heraus.

Vereinskollege Maximilian Bonat schwamm in 400 m Freistil in der Zeit von 4:09,46 auf den undankbaren 4. Platz in der Altersklasse AK 16, stellte aber mit dieser Zeit einen neuen Vorarlberger Jugendrekord auf. Weiters gab es für ihn noch zwei Top-Ten Platzierungen in 200 m Schmetterling in der Zeit von 2:21:00, den 7. Platz und in 200 m Freistil in der Zeit von 1:57,83 den 8. Platz.