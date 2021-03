Dornbirns Schwimmer wieder im Wettkampfmodus

Die TS Dornbirn Schwimmen holte sich erste Medaillen in diesem Jahr.

Am Ende jubelten die Schwimmer aus dem Ländle über eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen in der Juniorenklasse sowie zahlreiche Rekorde. Dornbirns Schwimm-Asse Max Halbeisen sicherte sich die Silbermedaille in 200 m Lagen in der Juniorenklasse und in der Zeit von 2:07,26 auch den neuen Vorarlberger Landesrekord und Juniorenrekord. Weiters eine Bronzemedaille in 200 m Rücken in der Juniorenklasse (in der Zeit von 2:03,61 ebenfalls neuer Vorarlberger Landesrekord und Juniorenrekord). Im A-Finale verpasste der Dornbirner knapp das Podest und platzierte sich auf Platz 4. Eine weitere Bronzemedaille holte sich Halbeisen in 50 m Rücken in der Juniorenklasse und in der Zeit von 26,00 (ebenfalls neuer Vorarlberger Landesrekord) sowie ein neu aufgestellter Landes- und Juniorenrekord in 100 m Rücken in der Zeit von 57,11 (6. Rang).