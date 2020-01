Dornbirns Schwimmer glänzen bei Staatsmeisterschaften

Die Schwimmer der TS Dornbirn überzeugten wieder mit hervorragenden Leistungen.

Dornbirn/Graz. Kürzlich fanden die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen in der Allgemeinen Klasse in Graz statt. Aus Vorarlberg waren 7 Aktive am Start und vor allem Max Halbeisen und Hanna Röser von der TS Dornbirn Schwimmen konnten mit ihren Leistungen mehr als überzeugen. Beide Athleten schwammen 12 neue Vorarlberger Landesrekorde in den Klassen Allgemein / Junioren und Jugend. Davon schaffte Max Halbeisen 9 Landesrekorde und Hanna Röser erreichte 3 Landesrekorde.