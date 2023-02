Dornbirns Schwimm-Asse auf erfolgreicher Goldjagd

Am Wochenende fanden die Vorarlberger Landesmeisterschaften im Schwimmen statt.

Dornbirn. Sieben neue Vorarlberger Kurzbahnleistungen in der Allgemeinen Klasse und eine neue Vorarlberger Juniorenbestleistung bei den Damen im Schwimmen in der Halle, lautete die erfreuliche Bilanz der Vorarlberger Landesmeisterschaften im Schwimmen, die letztes Wochenende im Dornbirner Stadtbad im 25 Meter-Becken über die Bühne gingen.

Vor allem die TS Dornbirn Schwimmen hatte wieder allerhand Grund zum Jubeln. So freute sich Lokalmatador Max Halbeisen im 100 m Rücken mit einer Zeit von 55,86 Sekunden über einen Rekord. Weitere Kurzbahnrekorde erzielten die Mixed – Staffel der TS Dornbirn Schwimmen in 4 x 50 m Freistil mit einer Zeit von 1:43,69 sowie 4 x 50 m Lagen in 1:57,27. Die Frauen Staffel holte sich den Rekord in 4 x 50 Lagen in der Zeit von 2:08,04 sowie 4 x 50 m Freistil in einer Zeit von 1:55,55. Die beste Kurzbahnleistung in der Juniorenklasse zeigte ebenfalls eine Schwimmerin der TS Dornbirn – Anna Burtscher schwamm 100 m Schmetterling in einer Zeit von 1:04,15.

Auf mehrfachem Goldkurs

Anna Burtscher war auch die Dominatorin bei den Damen. Sie konnte gleich zwölf Goldmedaillen in der Allgemeinen wie auch in der Juniorenklasse gewinnen. Bei den Herren war es wiederum Max Halbeisen, der in der Allgemeinen Klasse die Pokalwertung gewann und auch bei jedem Antreten jeweils die Goldmedaille in dieser Klasse gewann.

Einen spannenden Kampf gab es in der Juniorenklasse – hier wechselten sich Linus Längle von SC Bregenz und Maximilian Bonat von der TS Dornbirn Schwimmen als Gewinner in den unterschiedlichen Lagen in der Juniorenklasse ab – am Ende war es dann Linus Längle, der knapp die Pokalgesamtwertung für sich entschied.