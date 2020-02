Dornbirns Schulsportler wieder erfolgreich

Das BRG Dornbirn Schoren und das Sportgymnasium Dornbirn sichern sich die Krone im Badminton Schul Olympics Landesfinale.

Dornbirn. Beim Vorarlberger Badminton Schulcup Landesfinale in der neuen Badmintonhalle im Dornbirner Messelände kämpften kürzlich 120 Schülerinnen und Schüler in 20 Teams um die Vorarlberger Schulmeistertitel. Nach 39 Begegnungen mit 195 Spielen in drei Klassen standen die Siegerteams fest.