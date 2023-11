Dornbirns Rollhockey-Team siegreich im Achtelfinale

RHC Dornbirn dominiert in Uri und zieht souverän ins Cup-Viertelfinale ein.

Dornbirn. Zu einem interessanten Wiedersehen kam es vergangenen Sonntag zwischen dem RHC Uri und dem RHC Dornbirn im Rahmen des Schweizer Cups. Beide Mannschaften hatten in der letzten Saison mit dem Abstieg zu kämpfen, wobei Uri den bitteren Gang in die nächstniedrigere Liga antreten musste.

Die Gastgeber starteten mutig in die Partie und versuchten, mit einer offensiven Raumverteidigung und aggressivem Pressing, zum Teil mit zwei Spielern auf einen, Druck aufzubauen. Doch diese Taktik spielte den Gästen in die Karten, Maturano und Brunner schossen ihr Team in den ersten fünf Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Uri konnte durch Greimel verkürzen, allerdings unter unglücklicher Beteiligung von Torhüter Gomes Da Silva, der den Ball mit dem Schläger ins eigene Tor beförderte. Daraufhin entschied sich Spielertrainer Dolce, sich selbst einzusetzen, und zeigte trotz seiner stolzen 50 Jahre seine Torinstinkte mit einem Doppelpack. Mit einer 5:1-Führung ging es dann für Brunner & Co. in die Halbzeitpause.