Dornbirns Rollhockey-Nachwuchs weiterhin an der Spitze

Die U13-Junioren glänzten mit einem gelungenem Liga-Re-Start.

In der zweiten Partie tat sich die Hagspiel-Truppe gegen die ersatzgeschwächten „Weiler“ (RSV Weil) lange Zeit schwer. Die Deutschen verteidigten eng im Viererblock und ließen nur wenige Torchancen zu. So ging es mit einem torlosen Zwischenstand dann in die Kabinen. Drei Minuten nach Seitenwechsel fiel schließlich der erste Treffer für die Südbadener, welcher auch zugleich ihr letzter war. Emil Voyer und Raphael Schrott vom RHC Dornbirn waren es dann, die innerhalb von zweieinhalb Minuten das Spiel drehten und den Messestädtern einen 3:1 Erfolg bescherten.