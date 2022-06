Dornbirns Rollhockey-Nachwuchs legte vor

Kürzlich fand in der Stadthalle die österreichische Rollhockeynachwuchsmeisterschaft statt.

Am 3. Juli finden in der Hockey-Arena Wolfurt dann die Rückspiele mit anschließenden Siegerehrungen statt. „Ein heißer Tanz um Gold ist bei den U11 und bei den U15-Junioren noch zu erwarten“, so Herbert Schrattner, Präsident vom Vorarlberger Rollsportverband. In den Altersklassen U9 und U13 scheint die Sache schon etwas klarer, da dürfte dem Dornbirner Rollhockey-Nachwuchs der ÖM-Titel fast nicht mehr zu nehmen sein. (cth)