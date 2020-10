Dornbirns Rollhockey-Cracks weiter auf Erfolgskurs

RHC Dornbirn gewinnt Verfolgerduell gegen Wimmis.

Dornbirn. Es war ein hartes Stück Arbeit, auch wenn der RHC Dornbirn das Spiel über die ganze Zeit im Griff hatte. Der „Abwehrriegel“ der Berner Oberländer war bei der Partie am vergangenen Wochenende in Dornbirn nur schwer zu knacken. Die Hausherren übernahmen von Anfang an das Spieldiktat und ließen ihrem Gegner kaum Chancen zu. Ein blitzschnell ausgeführter Konter brachte den Messestädtern nach sieben Minuten die Führung zum 1:0. Auch beim zweiten Treffer war es Dornbirns Neuzugang Martin Maturano, der von der Mittellinie einen verdeckten Backhandschuss in die Maschen setzte. Die Dolce-Truppe blieb weiter am Drücker, fand jedoch immer wieder beim ehemaligen portugiesischen U20-Nationalteam Torhüter Pinheiro da Costa seinen Meister. Und nach dem Motto – „Tore die man nicht schießt, bekommt man“, verkürzten die Gäste kurz vor der Pause auf 2:1.