Dornbirns Rollhockey-Cracks sichern sich die Krone

Der RHC Dornbirn holte sich am Wochenende souverän den Österreichischen Meistertitel 2022.

Die Hausherren begannen druckvoll mit leichten Vorteilen in der Anfangsphase verabsäumten aber, durch einen vergebenen Penalty in Führung zu gehen. Die Gäste nutzten ihre Chancen und erzielten nach einer schönen Ballstafette durch Stefan Sahler in der 10. Minute den Führungstreffer. Renzo Comandone egalisierte mit einem satten Schuss in die Ecke bei seinem letzten Auftritt im Trikot der Rot/Schwarzen und als Aurel Zehrer mit seinem Treffer die Partie drehte, war der Glaube an eine Verlängerung der Serie wieder zurück. Doch dieser hielt nur kurze Zeit, denn Topscorer Kilian Hagspiel stellte mit einem Doppelschlag innerhalb zwei Minuten die 3:2 Führung noch vor der Pause wieder her. Nach Wiederanpfiff rissen die Dornbirner das Spieldiktat immer mehr auf ihre Seite, was sich mit zusätzlichen Treffern bezahlbar machte. Als Laritz durch eine blaue Karte auf die Strafbank verwiesen wurde, nahm Kilian Hagspiel das Geschenk mit einem persönlichen Hattrick dankend an. Alberto Gomez del Torno doppelte nach und sorgte fünf Minuten vor Spielende bereits für die Vorentscheidung. Mehr als eine Resultatkosmetik durch Kilian Laritz ließen die cleveren Dolce-Mannen nicht mehr zu und stülpten sich schlussendlich verdient die Meister-Shirts über.