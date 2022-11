Dornbirns Rollhockey-Cracks erfolgreich

Der RHC Dornbirn bezwingt Biasca und baut Tabellenführung aus.

Dornbirn. Im Spitzenspiel der NLA-Runde konnte der RHC Dornbirn gegen Biasca am vergangenen Wochenende den erhofften Sieg einfahren und bleibt damit Spitzenreiter in der Tabelle.

Dabei sah es vor Anpfiff noch nicht sehr rosig aus, mit Topscorer Hagspiel sowie Jochum und Mostögl fehlten gleich drei Stützen krankheitsbedingt. Doch die Dornbirner zeigten keine Schwäche und waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Nach dem schnellen Führungstreffer des Argentiniers Rafael Lestorto, der einen platzierten Weitschuss in der langen Ecke versenkte, erwischte Alberto Gomez del Torno nach sechs Minuten Biasca-Torhüter Tatti und erhöhte auf 2:0. Auch in der 18. Minute machte Torhüter Tatti keine gute Figur, als Rafael Lestorto den Ball per Weitschuss flach zum 3:0 im Tessiner Gehäuse unterbrachte. Ein wenig glücklich fiel der Anschlusstreffer durch Giacomo Scanavin noch vor dem Kabinengang.