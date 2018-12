Dornbirns Rinne stoppt Bozens Höhenflug

Knapp ging es in Bozen zu, wo Dornbirn erst in der Verlängerung über den 1:0-Sieg gegen den punktegleich mit Graz auf Rang drei liegenden Titelverteidiger jubelte.



Der HCB Südtirol Alperia und die Dornbirn Bulldogs kamen mit jeweils drei Siegen in die Begegnung am Stefanitag. Im Startdrittel herrschte auf dem Feld noch so etwas wie Weihnachtsstimmung: ein lockeres Spiel von beiden Seiten ohne körperlichen Einsatz und letztem Nachdruck, die Folge waren sparsam gesäte Torchancen. Die ersten Schüsse auf das gegnerische Gehäuse kamen nach vier bzw. fünf Minuten zuerst vom Bozner Petan und vom Dornbirner O’Donnell, welche ohne Probleme von den Torhütern entschärft wurden. Größte Gefahr von Bozner Seite ging von mehreren Distanzschüssen von Nordlund aus, einem Rückpass von Miceli für Insam in den Slot, auf der anderen Seite blockte Irving einen Konter von Trotter, welcher alleine durchgebrochen war. Die wohl beste Chance des ersten Abschnittes hatte Miceli in der letzten Minute, als er alleine auf Rinne zustürmte und den Abschluss selbst versuchte, anstatt den mitgelaufenen Brace anzuspielen.