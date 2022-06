Dornbirns Radballer in der Favoritenrolle

Kommendes Wochenende findet die zweite Runde in der Ö-Radball-Meisterschaft statt.

Da die Mannschaft Dornbirn 1 derzeit sicherlich in einer anderen Liga spielt, was der Europameistertitel deutlich unterstreicht, ist ihnen der erste Platz wohl nicht mehr zu nehmen. Dahinter ist aber in den verbleibenden Runden ein enges Rennen um die weiteren Podestplätze zu erwarten.

Auch in der 2. Liga wird bereits die zweite Runde ausgetragen. „Leider konnten in der ersten Runde die Mannschaften St. Pölten 2 und Schwechat wegen Krankheit bzw. Verletzungen nicht teilnehmen. Es sind nun aber wieder alle fit und am kommenden Wochenende einsatzbereit“, erklärt Michael Eiler, Fachwart vom Dornbirn Radball. Mit Mathias Burtscher und Markus Bröll von Dornbirn 4 hat sich hier der klare Favorit auf den Titel bereits an die Spitze gesetzt. „Wenn alles nach Plan läuft, werden sie sich den Titel auch nicht mehr nehmen lassen“, so Eiler optimistisch. (cth)