Dornbirns Radballer auf Erfolgskurs

Perfekter Saisonauftakt für den RV-Dornbirn mit Doppelsieg beim Österreich-Cup 2022 im Radball.

Dornbirn/Hohenems. Vergangenes Wochenende wurde in Hohenems der Österreich-Cup 2022 im Radball ausgetragen. Für den RV-Dornbirn endete dieses erste große und wichtige Turnier im Jahr 2022 – trotz diverser Verletzungen und Ausfälle im Vorfeld – sehr erfolgreich.

„Leider hatte sich Patrick Schnetzer von Dornbirn 1 bei einem Freundschaftsturnier Anfang Jänner schwer an der Schulter verletzt und fällt somit noch länger aus. Zum Glück erklärte sich Simon König, der seine erfolgreiche Karriere schon beendet hat, bereit, für Patrick einzuspringen“, gab Michael Eiler (Fachwart Radball RVD) bekannt. Zudem musste die Mannschaft Dornbirn 4 mit Mathias Burtscher und Markus Bröll kurzfristig aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen.

In den beiden Vorrundengruppen qualifizierten sich die Mannschaften Dornbirn 1 (Simon König/Stefan Feurstein) und Dornbirn 2 (Pascal Fontain/Patrick Köck) mit je drei gewonnenen Spielen souverän für das Halbfinale.

In der Vorrundengruppe 1 qualifizierte sich zudem noch die Mannschaft Sulz 2. In der Gruppe 2 kam es aufgrund von Punktegleichheit zu einem Entscheidungsspiel zwischen St. Pölten 1 und Dornbirn 3 (Simon Buchhäusl/Robert Rutkowski). Hier setzte sich St. Pölten 1 knapp mit 2:1 Toren durch und zog damit als vierte Mannschaft ins Halbfinale ein.

Dornbirn 1 spielte im ersten Halbfinale gegen die Mannschaft von St. Pölten 1. König und Feurstein bestimmten das Spiel von Beginn weg und gewannen am Ende überlegen mit 10:1. Dornbirn 2 traf in ihrem Halbfinale auf das junge Team von Sulz 2. Mit zwei schnellen Toren zu Spielbeginn erspielten sich die Messestädter ein Polster und sicherten sich schließlich mit einem 5:2 Sieg den Einzug ins große Finale.

Das Finalspiel mit den beiden Favoriten aus Dornbirn war dann von Beginn an ausgeglichen und begeisterte mit sehenswerten Aktionen und Spielzügen auf beiden Seiten das Publikum. Bis knapp vor Spielende ging es im hochklassigen Endspiel hin und her, bevor am Ende Dornbirn 1 doch noch einen „drauflegte“ und sich mit 8:4 zum Sieger kürte.