Dornbirns Narren blicken voller Vorfreude auf die neue Saison

Die Fasnatzunft Dornbirn lud zur 61. Jahreshauptversammlung.

Die Berichte über die Aktivitäten der Zunft und der sieben Unterzünfte konnten sich coronabedingt erneut nur auf die “schmale” Saison 2021/2022 beziehen, zeigten aber auch, dass alle top motiviert in den Startlöchern für die kommende Saison stehen. „Wir blicken äußerst hoffnungsvoll auf die anstehende Saison und planen bereits viele Aktivitäten“, versprach Wohlgenannt. Den Auftakt in die fünfte Jahreszeit soll auch heuer wieder das legendäre Remmy Demmy zum 11.11. bilden. Dort wird im Dornbirner Kulturhaus der Fasching „hoffentlich“, wie Wohlgenannt betonte, lautstark und ausgelassen eingeläutet. Auf dem Programm stehen auch sechs Narrenabende, die Premiere ist für den 20. Jänner 2023 geplant und am 19. Februar 2023 soll endlich wieder ein großer Faschingsumzug in der Dornbirner Innenstadt stattfinden. Auch die Unterzünfte befinden sich bereits in Planungsvorbereitungen und Vorfreude – am 18. Februar soll in Kehlegg „körig gmaschgrat“ werden und der traditionelle Haselstauder Umzug ist dann für den 21. Februar angesetzt.