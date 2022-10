Dornbirns Mountainbiker zeigten sich wetterfest

Die RV Dornbirn Mountainbiker machten Trails in Flims unsicher.

Dornbirn. Die Nachwuchsfahrer und Trainer vom RV Dornbirn XC Team waren kürzlich gemeinsam mit dem Vorarlberger Landeskader in Flims und absolvierten zum Saisonschluss noch einmal die legendären Trails in der Schweiz.

Cheftrainer Martin Salzmann organisierte traditionell zum Saisonabschluss für die Mountainbike- Nachwuchsfahrer einen Trail-Ausflug. Heuer ging es in die Schweiz nach Flims. Zwar spielte das Wetter nicht ganz mit, was die die motivierte Jugend sowie die Betreuer aber nicht davon abhielt, die Strecke auch bei Regenwetter unsicher zu machen. Weder Material noch Fahrer wurden geschont und alle waren sich einig, dass Downhillen bei Schmuddelwetter genauso Spaß machen kann. Müde, dreckig, unverletzt, aber vollkommen glücklich, traten die RVl´er am Abend dann die Rückreise in die Heimat an. (cth)