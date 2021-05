Dornbirns Mountainbiker in Topform

Starke RV Dornbirn Leistungen beim Austria Youngsters Cup Auftaktrennen.

„Sie kam, sah und siegte“ hieß es bei der Siegerehrung für Lisa Feurstein, die sich mit ihrer hervorragenden Performance in der Kategorie U17 klar an die Spitze katapultierte. Paul Freuis freute sich über den zweiten Rang in der schnellen und stark besetzten U13-Klasse. Vereinskollegin Emilia Bösch konnte das kleine U15-Finale für sich entscheiden und landete auf dem fünften Rang und auch „Nesthäkchen“ Ella Bösch fuhr mit schnellem Tritt und vollem Einsatz auf Rang zwei in der Kategorie U9.