Dornbirns Kneippianer unterwegs im Salzkammergut

Der diesjährige Vereinsausflug vom Kneipp Aktiv Club führte zu zahlreichen Höhepunkten im Salzkammergut.

Dornbirn. Eine Gruppe Kneippfreunde des Kneipp Aktiv Club Dornbirn machten sich kürzlich auf den Weg zum Herbstausflug ins Salzkammergut. „Aktiv sein“ stand natürlich auch bei der Reise auf dem Programm und so ging es bereits am Anreisetag nach einem kurzen kulinarischen Zwischenstopp und Spaziergang am Mondsee, direkt weiter zu einer Führung durch die Basilika St. Michael im Zentrum von Mondsee. Das beeindruckende Bauwerk zählt zu den herausragenden Baudenkmälern in Österreich und sorgte für große Begeisterung bei der Reisegesellschaft aus Dornbirn. Anschließend ging die Fahrt weiter nach Lengau zum Hotel Jägerwirt, dem Ausgangspunkt für die nächsten Tage.