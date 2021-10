Dornbirns Keglerinnen räumen ab

SKC EHG Dornbirn überzeugt in der Kegelmeisterschaft mit guten Leistungen.

Dornbirn. Zum ersten Mal in der Geschichte der Damen-Bundesligamannschaft des SKC EHG Dornbirn gelang in der vierten Spielrunde ein 8:0-Heimsieg. Dabei trafen Dornbirns Keglerinnen auf das Team aus Wiener Neustadt. Jasmin Annasensl gelang die Tagesbestleistung mit 576 Kegeln. „Eine wirklich hervorragende Leistung“, betont Ruth Nikolic vom VSKV.

In den Vorarlberger Kegel-Ligen wurden bisher drei Runden in der Mannschaftsmeisterschaft gespielt und beachtliche Ergebnisse erzielt, wie z.B. 601 Kegel durch Michael Schelling vom SKC EHG-Dornbirn in der ersten Herbstrunde gegen den SKC Hilti.