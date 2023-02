Dornbirns Keglerinnen jubeln über U23-Landesmeistertitel

Am Wochenende fanden die Nachwuchs-Landeseinzelmeisterschaften im Sportkegeln statt.

Dornbirn. Vergangenen Sonntag wurden im Kegelsportcenter in Koblach die Landesmeisterschaften für den Nachwuchs ausgetragen. Die jungen Sportkegler waren wieder sehr motiviert und stellten – vor allem in den U23- und U18-Wertungen – bis zum letzten Wurf ihre Nervenstärke unter Beweis. Auch die Dornbirner Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten wieder überzeugen.

In der U18-Wertung siegte bei den Mädchen Chiara Adam (SKC Koblach) vor Chiara Feher vom SKC EHG-Dornbirn und Tabea Peschl (SKC Koblach). In der gleichen Altersklasse belegte Justin Grabherr, ebenfalls vom SKC EHG-Dornbirn den ersten Platz vor Joel Hilbrand (ESV Bregenz-Wolfurt) und Samuel Peschl (SKC Koblach). U23-Landesmeister wurden die beiden SKC-EHG-Damen Maja Nikolic vor Lena Baumgartner und Simon Pilecky vor Lukas Pilecky (SKC Koblach) und Jan Nikolic (SKC EHG-Dornbirn).

Landesmeisterin in der Altersklasse U10 wurde Sophia Fritz (SKC Illwerke). In der Altersklasse U14 siegten außerdem Marlene Kainz (SKC Koblach) und Kevin Hilbrand vor Fabian Kahr (ESV Bregenz/Wolfurt). Alle Medaillengewinner haben sich für die Teilnahme an den Österreichischen Bundesmeisterschaften, die am 3. und 4. Juni in Tirol stattfinden, qualifiziert. (cth)