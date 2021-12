Dornbirns Kegler beenden mit Sieg die Herbstsaison

Der SKC EHG-Dornbirn überwintert auf dem 8. Rang in der Bundesligatabelle.

Dornbirn. Die Vorarlberger Sportkegel-Herrenmannschaften haben am Wochenende die letzten Spiele in der Österreichischen Bundesliga West absolviert. Der SKC EHG Dornbirn war auch in Salzburg gegen USC Team 81 Eugendorf unschlagbar und gewann 6:2, mit vier Mannschaftspunkten und einem Plus von 60 Kegeln in der Mannschaftsleistung. Die Mannschaftsbestleistung spielte dabei Milosav Nikolic mit 579 Kegeln.