Dornbirner SV will auswärts die Erfolgsserie von Kufstein stoppen

Die Spiegel-Elf gastiert in der Festungsstadt Tirol und will was mitnehmen.

Der Ticker vom Spiel Kufstein vs Dornbirner SV

Trotz drei Remis in Serie steht der Dornbirner SV in der Regionalliga West erstmals auf einem Abstiegsplatz. Allerdings liegen gleich sieben Teams mit nur drei Zählern Vorsprung absolut in Reichweite. Die Haselstauder wollen im Auswärtsspiel heute (19 Uhr) in Kufstein die Erfolgsserie des ehemaligen Profiklubs aus Tirol stoppen. Die Festungsstädter mit den zwei Ex-FC Dornbirn Spieler Ygor Vieira und Stefan Lauf sowie mit dem ehemaligen vierzehnfachen ÖFB-Nationalspieler Ronald Gercaliu (37) plus dem Ex-Bundesligakicker Stefan Hager haben zuletzt je zwei Siege und Remis geholt und rückten in der Tabelle auf den siebenten Rang vor. Kufstein und Dornbirner SV zählen mit nur 10 bzw. 14 Gegentreffern zu den stärksten Abwehrreihen in dieser Leistungsstufe. Allerdings ist bei Kufstein als auch dem Dornbirner SV die Offensivabteilung mit erst einem Dutzend an Treffern die Achillesferse. Dem Vierzehnten DSV fehlt seit Saisonstart ein gelernter Stürmer im Aufgebot. Nach seiner wochenlangen Verletzungspause hofft man im Lager der Haselstauder auf Tore von Ex-Profi Julian Erhart. Zu den Langzeitverletzten Jonas Gamper, Maurice Mathis und Bünyamin Uyanik kommen nun die schwerwiegenden Ausfälle von Johannes Klammer, fünffach Torschütze Jakob Pfahl und Antonio Bokanovic. „Spielen in Kufstein auf Sieg und mit einer guten Leistung ist gegen jeden Gegner was drin“, sagt DSV Coach Rainer Spiegel.TK