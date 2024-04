Dornbirner SV stellt sich in den Dienst der guten Sache

Der Haselstauder Fußballverein lud zur Scheckübergabe mit den Weihnachtsengeln.

Dornbirn. Der DSV veranstaltet neben den monatlichen Flohmärkten jedes Jahr im Herbst einen großen Flohmarkt in der Emma & Eugen-Arena. Die Erlöse aus diesem Flohmarkt kommen dabei der DSV-Nachwuchsabteilung und einem karikativen Zweck zugute. Einen Teil der Erlöse vom vorangegangenen Flohmarkt spendete der DSV kürzlich an den Verein Weihnachtsengel. Obfrau Sandra Antoniazzi und ihr Team durften sich über eine stolze Summe von 1000 Euro freuen, mit der die Weihnachtsengel Kinderaugen zum Funkeln bringen werden.

Den Verein Weihnachtsengel und den Haselstauder Fußball-Traditionsverein verbindet eine langjährige Zusammenarbeit: So veranstaltete der Verein Weihnachtsengel das „Fest der Freude” schon zweimal zusammen mit dem DSV in Haselstauden. Der Dornbirner SV wiederum hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Gastgeber von einer Vielzahl von Veranstaltungen gemacht. Vom Open Air bis zu den monatlichen sowie dem großen Herbstflohmarkt, dem 11-er Turnier; besagtem Fest der Freude über Typisierungsaktionen mit dem Verein „Geben für Leben“ oder dem beliebten Preisjassen. „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung vollends bewusst und versuchen mit der finanziellen Unterstützung von Vereinen wie dem Weihnachtsengel hilfsbedürftigen Menschen und in dem Fall vor allem Kindern unter die Arme greifen zu können“, betont DSV-Präsident Herbert Lenz.