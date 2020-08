Dornbirner SV ist gegen TSV Hartberg krasser Außenseiter

Über die Favoritenrolle muss man in der ersten Runde im Uniqa ÖFB Cup zwischen Hella Dornbirner SV und dem steirischen Spitzenklub TSV Hartberg erst gar nicht sprechen.

ALTACH/DORNBIRN. Über die Favoritenrolle muss man vor dem Anpfiff in der ersten Runde im Uniqa ÖFB Cup zwischen Hella Dornbirner SV und dem steirischen Spitzenklub TSV Hartberg erst gar nicht sprechen. Die Haselstauder als Tabellenachter in der VN.at Eliteliga Vorarlberg mit drei Remis und einer Niederlage noch sieglos, auch im VFV Cup kam für die Ellensohn-Schützlinge das unerwartete Aus treffen zur Sonntagsmatinee (11 Uhr) in der Altacher Cashpoint-Arena (mindestens 1250 Zuschauer dürfen ins Stadion, 500 Karten im Vorverkauf schon abgesetzt) auf den Sechsten der österreichischen Bundesliga und sehen die Partie als Belohnung für das letztjährige sportliche Hoch mit dem Sieg nach dem Grunddurchgang in der Eliteliga.