Dornbirner SV entscheidet Stadtderby für sich

Das Derby Emma & Eugen DSV gegen den SC Admira Dornbirn lockte zahlreiche Zuschauer nach Haselstauden.

Der VN.at Eliteliga-Tabellenführer SC Admira Dornbirn kam mit den heißen Temperaturen nicht so gut zurecht wie die spritziger wirkenden Haselstauder und mussten erstmals in der Saison Punkte lassen. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte die DSV-Elf die Partie. In der zweiten Hälfte fanden dann die Admiraner etwas besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe.