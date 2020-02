Dornbirner Sparkasse mit neuem Vorsitzenden

Im Vorstand der Dornbirner Sparkasse kommt es zu einem Wechsel. Vorstandsvorsitzender Werner Böhler wird mit Ende Februar 2021 in den Ruhestand treten und übergibt an Harald Giesinger, der die Regionalbank seit 2008 gemeinsam mit Böhler leitet.

In den Vorstand nachrücken soll Martin Jäger, bisher Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bregenz, so das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung.