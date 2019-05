Dornbirner Sigi Menz mit Großem Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg geehrt

Schon im Jahr 2000 hatte der Top-Bier-Manager das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen bekommen.

Landeshauptmann Markus Wallner würdigte am Dienstagabend den langjährigen Ottakringer-Vorstandsvorsitzenden für dessen engagierten Einsatz um die alte Heimat in Wien. “In Wien arbeitend und lebend, setzte sich der gebürtige Dornbirner Menz jahrelang für seine alte Heimat und eine lebendige Vorarlberg-Wien-Beziehung ein. Die Ehrung ist somit als gebührende Geste des Dankes, der Wertschätzung und der Anerkennung zu verstehen”, lobte Landeshauptmann Wallner den Bierkönig in seinen Gratulationsworten.