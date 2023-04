Dornbirner Schulen im Klettern unantastbar

Der 15. VORARLBERGER SCHULCUP im BOULDERN hat in der Boulderhalle Steinblock in Dornbirn stattgefunden. Rund 114 Schülerinnen und Schüler aus acht verschiedenen Schulen der Unterstufe sowie fünf Oberstufengymnasien haben an dem Wettkampf teilgenommen.

Für den Schulwettbewerb gibt es einen speziellen Ablauf, der sich von anderen Boulderwettkämpfen unterscheidet. Zum einen treten die Mannschaften als Teams an, wobei es keine Einzelwertungen gibt, zum anderen gilt ein spezieller Klettermodus, der häufig als Speedbouldern bezeichnet wird. Hier geht es nämlich nicht um die Schwierigkeit eines Boulders, wie sonst bei der Sportart üblich, sondern darum, dass Boulder in einer kurzen Zeit möglichst häufig geklettert werden. So kommen alle Teilnehmenden voll auf ihre Kosten, unabhängig davon, wie stark sie klettern.