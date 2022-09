Dornbirner Rotkreuzler feiern rundes Jubiläum

Bei der 100-Jahrfeier der Rettungs-Abteilung Dornbirn erhalten die Besucher am Sportplatz Haselstauden auch einen Einblick in die Arbeit der Rot-Kreuz-Mitarbeiter

Bei der 100-Jahrfeier der Rettungs-Abteilung Dornbirn erhalten die Besucher am Sportplatz Haselstauden auch einen Einblick in die Arbeit der Rot-Kreuz-Mitarbeiter ©Michael Mäser

Bei der 100-Jahrfeier der Rettungs-Abteilung Dornbirn erhalten die Besucher am Sportplatz Haselstauden auch einen Einblick in die Arbeit der Rot-Kreuz-Mitarbeiter ©Michael Mäser

Die Rotkreuz-Abteilung Dornbirn lädt am kommenden Wochenende zur großen 100-Jahrfeier auf den Sportplatz Haselstauden.

Dornbirn. Während aktuell rund 140 Ehrenamtliche, sowie 17 hauptamtliche Sanitäter bei der Rettungsabteilung Dornbirn rund um die Uhr im Einsatz sind, waren es bei der Gründung vor 100 Jahren gerade mal neun freiwillige Helfer.

Fahrbare Tragbahren und ein Sanitätsauto

Unter dem Namen „Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn“ wurde am 21. Oktober 1922 der Beschluss zur Bildung einer Rettungsabteilung in der Messestadt gefällt. Kurze Zeit später startete am 1. Dezember 1922, anfänglich im Steigerturm, später im Konferenzzimmer der Volksschule Markt, der erste Sanitätskurs und Anfang der 1930er Jahre konnten die Dornbirner Retter bereits über fahrbare Tragbahren, ein Sanitätsauto sowie ein Diensttelefon verfügen. Nach den ersten zehn Jahren Rettungsdienst verzeichnete die Rettungsabteilung 1.792 Krankentransporte, 73 Infektionstransporte, 132 Transporte Geisteskranker und stand bei 163 Verkehrs-, 108 Betriebs- und 156 Sportunfällen, sowie 40 Unfällen im Haushalt im Einsatz.

1973 Umzug in heutigen Standort

Nach dem zweiten Weltkrieg fand im Februar 1947 die erste Jahreshauptversammlung der neuformierten Rot-Kreuz-Rettungsstelle Dornbirn statt. Vier freiwillige Fahrer und 23 freiwillige Helfer betreuten das gesamte Gebiet der Gemeinden Dornbirn, Lustenau, Hohenems, Götzis, Mäder, Altach, Koblach und Alberschwende mit insgesamt etwa 46.500 Einwohnern. Dazu musste die Dornbirner Rettungsabteilung aber laufend ihre Dienststelle wechseln. Erst am 29. September 1973 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Höchsterstraße. Mittlerweile verzeichnet die Abteilung jährlich bis zu 17.000 Einsätze und legt dabei an die 400.000 Kilometer zurück.

Notarzthubschrauber aus Schruns

Fast genau 100 Jahre nach Gründung wird bei der Dornbirner Rettungsabteilung nun am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, auf dem Sportplatz Haselstauden das runde Jubiläum gefeiert. Neben einem SAN-FUN-Wettbewerb, der schon wie der Titel verrät, eine Leistungsschau mit Spaßfaktor sein wird, wartet eine große Showübung, sowie lukullische und musikalische Genüsse und vor allem tolle Einblicke ins Rotkreuz-Vereinsleben. Neben einem Festabend mit „The Spooners“, einem Kinderprogramm für die kleinen Besucher wird am Samstag auch der Notarzthubschrauber der SchenkAir aus Schruns am Haselstauder Sportplatz erwartet. MIMA

FESTPROGRAMM 100 Jahre Rotkreuz-Abteilung Dornbirn

24. und 25. September 2022 – Sportplatz Haselstauden

Samstag, 24. September 2022

Ab 9 Uhr:

SAN-FUN-Wettbewerb

Ab 12 Uhr:

Rahmenprogramm für Groß und Klein

Ab 13 Uhr:

Musikalische Unterhaltung mit der Stadtmusik Dornbirn und der Stadtkapelle Haselstauden

16 Uhr:

Offizielle Eröffnung

17.30 Uhr:

Preisverleihung SAN-FUN-Wettbewerb

Ab 18 Uhr:

Musikalische Unterhaltung mit dem MV Rohrbach

Ab 20.30 Uhr:

Party mit den „Spooners“