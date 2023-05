Dornbirner Nachwuchs-Judokas räumten ab

Souveräne zweite Runde im Judo-Schülercup für Dornbirn.

Dornbirn. Kürzlich fand in der Turnhalle Dornbirn Bergmannstraße die zweite Runde des Vorarlberger Judo-Schülercups statt. 25 Dornbirner Kinder traten gegen ihre Gegner aus Bregenz, Hohenems, Feldkirch und dem Montafon an. Mit dabei auch viele Anfänger des letzten Jahres, die ihr erstes großes Turnier bestritten und so ihre Kräfte und ihr Können mit anderen Judokas messen konnten. Und die Messestädter waren sehr erfolgreich: 60 Punkte (ein Sieg brachte vier Punkte, der zweite Rang jeweils zwei Punkte und der dritte Rang, einen Punkt) sammelten die jungen Nachwuchssportlerinnen und -sportler, und so steht der Titelverteidigung nichts mehr im Wege. Dornbirn führt die Tabelle des Vorarlberger Schülercups souverän mit 114 Punkten an, vor Hohenems (40), Feldkirch (30), Montafon (27) und Bregenz (14). 22 Dornbirner Judokas standen am Ende auf dem Siegespodest und UJC-Obmann Reinhold Böhler freute sich gemeinsam mit dem Nachwuchs über diesen schönen Erfolg. (cth)