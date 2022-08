Dornbirner MTB-Geschwister erfolgreich unterwegs

Die Geschwister Feurstein sind für die Mountainbike WM nominiert.

Dornbirn. Der Österreichische Radsportverband nominierte die Dornbirner Geschwister Lisa und Kilian Feurstien (RV Dornbirn) für die diesjährigen UCI MTB World Championships in der olympischen Disziplin Cross Country, welche vom 24. – 28. August im französischen Les Gets in der Nähe vom Genfersee stattfinden wird.

Während Lisa Feurstein am 25. August in der Klasse XCO Juniorinnen für das rot-weiß-rote Team starten wird, wird der Heeresleistungssportler Kilian Feurstein am darauffolgenden Sonntag ebenfalls im rot-weiß-roten Dress den harten Kampf in der U23-Klasse aufnehmen.

Erfolgreicher Ischgl Ironbike Marathon

Grund zum Jubeln hatte der 19-jährige Kilian Feurstein bereits vergangene Woche beim Ischgl Ironbike UCI Stage Race, bei dem er als jüngster Teilnehmer im gesamten Starterfeld beeindrucken konnte. Das legendäre Rennen besteht für die UCI Elite aus vier „Stages“ an vier aufeinanderliegenden Tagen. Gestartet wurde mit dem Bergrennen auf die Idalp mit 980 Höhenmetern, am zweiten Tag folgte das Einzelzeitfahren, bei welchem Feurstein mit dem hervorragenden 19. Rang erstmals groß aufzeigte, ehe er beim Short Track-Rennen mit dem ausgezeichneten 14. Rang noch eins draufsetzte.

Mit Spannung ging der Dornbirner dann am letzten Renntag an den Extrem-Marathon mit 71 km und unglaublichen 3.200 Höhenmetern. „Eine solche Renndistanz war für mich komplettes Neuland und absolut fordernd, aber ich wollte mich dieser Herausforderung unbedingt stellen“, so Feurstein. Am Ende überzeugte der junge Biker unter der Marathon-Weltelite mit dem 28. Rang mit einer Zeit von vier Stunden und acht Minuten. Lediglich die Tiroler Marathonspezialisten Daniel Federspiel (11.), Alban Lakata (13.), Philip Handl (17.) und Fabian Costa (24.) konnten sich knapp vor ihm klassieren. Tagesbestzeit holte sich der Weltmeister Andreas Seewald aus Deutschland mit einer Zeit von 3:37.

Im Gesamtranking der vier Stages klassierte sich der einzig teilnehmende Vorarlberger am 30. Rang und war somit mit Abstand der erfolgreichste U23-Athlet. Der RV Dornbirn gratulierte seinem Aushängeschild zu dieser hervorragenden Leistung.