Dornbirner Knast vor dem Aus

Wie LR Christian Gantner in einer Aussendung mitteilt, sei die Insassenbeschäftigung und Resozialisierung für einen modernen und effektiven Strafvollzug unabdingbar.

Wie aus Justizkreisen zu erfahren ist, wird die Außenstelle Dornbirn der Justizanstalt Feldkirch mit Wirkung vom 30. September geschlossen. Damit wird die einzige Dienststelle der Justizanstalt Feldkirch mit dem besonderen Fokus auf die handwerkliche Insassenbeschäftigung und Resozialisierung durch einen geregelten und realitätsnahen Tagesablauf der Häftlinge zugesperrt. Aufgrund der seit Jahren sehr beengten und baulich unzureichenden Situation in der Justizanstalt Feldkirch gibt es dort in Hinkunft nurmehr einen reinen Verwahrvollzug und keinen Betreuungsvollzug mehr.

"Schließung der Außenstelle Dornbirn ist rasch zurückzunehmen"

Für Sicherheitslandesrat Christian Gantner ist dieses überraschende Vorgehen des Justizministeriums überhaupt nicht nachvollziehbar: "Es kann nicht sein, dass die bestens funktionierende Außenstelle Dornbirn der Justizanstalt Feldkirch nun für immer ihre Türen schließt und die engagierte Arbeit der JustizwachebeamtInnen mit Begleitung der Häftlinge in ein geregeltes Gesellschafts- und Arbeitsleben unter die Räder kommt."

Aber auch für die Angehörigen der inhaftierten Strafhäftlinge bedeute die neue Situation eine enorme Belastung und einen zusätzlichen Aufwand, "da aufgrund der Überbelegung in der Justizanstalt Feldkirch die Insassen nun vermehrt nach Innerösterreich verlegt werden müssen und sich dadurch deren nächste Besuchsmöglichkeit außer Landes befindet. Im Interesse eines modernen und effektiven Strafvollzuges ist es unumgänglich, seitens des Justizministeriums die Schließung der Außenstelle Dornbirn rasch zurückzunehmen und endlich für ausreichend Personal und adäquate Arbeitsbedingungen für die Justizwache und Häftlinge in Vorarlberg zu sorgen", so Landesrat Gantner.