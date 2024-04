Dornbirner Kegel-Damen glänzten in der finalen Runde der Superliga

In der Sportkegel-Damen-Superliga sind die letzten Kugeln gespielt.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag, 6. April wurden in der Sportkegel-Superliga Damen die letzten Spiele der Mannschaftsmeisterschaft durchgeführt. Die Damenmannschaft der SG-SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard gewann dabei das Heimspiel gegen Kleinwarasdorf mit 86 Kegeln mehr Gesamtholz und 5:3-Mannschaftspunkten. Die besten Ergebnisse erreichten die beiden Dornbirnerinnen Stefanie Wüschner und Maja Nikolic mit jeweils 564 Kegeln. Mit diesem Sieg in der letzten Runde hat die Damenmannschaft mit dem siebten Platz in der Tabelle den Klassenerhalt in der höchsten österreichischen Damenliga fixiert.