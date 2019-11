Dornbirner Jugendwerkstätten erhielten hohe Auszeichnung

Insgesamt war es die 3. Verleihung des Österreichischen Gütesiegels für das Soziale Unternehmen.

Dornbirn. Die Dornbirner Jugendwerkstätten (DJW) feiern nächstes Jahr ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum. Die DJW sind eine Arbeits- und Bildungseinrichtung für langzeitarbeitslose junge Menschen, vorwiegend aus dem Bezirk Dornbirn. Pro Jahr können sie etwa 150 Jugendliche beschäftigen, qualifizieren bzw. ihnen das Nachholen ihres Pflichtschulabschlusses ermöglichen. Das Unternehmen erledigt ihre Rolle als Soziales Unternehmen vorbildhaft. Deshalb war die Freude umso größer, als dem etablierten Arbeitsprojekt am 22. November in Wien ein weiteres Mal das Österreichische Gütesiegel für Soziale Unternehmen vom Sozialministerium, dem AMS Österreich und der Quality Austria verliehen wurde. Mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird vor allem die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards. Für DJW-Geschäftsführer und Dornbirner Jugendkoordinator Elmar Luger zeigt diese Auszeichnung eine hohe Wirkung. „Sowohl nach innen als auch nach außen“. Nach innen macht es die betrieblichen Entscheidungen, Abläufe und Notwendigkeiten transparenter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Der Kriterienkatalog bietet uns beispielsweise eine innerbetriebliche Orientierung für Klausuren, Jahresplanungen und Schulungen. Nach außen signalisiert das Gütesiegel Fördergebern, Kunden und potenziellen Arbeitgebern unserer Jugendlichen Professionalität.“

Bei der Verleihung in Wien anwesend waren Sozialministerin Dr. Brigitte Zarfl, AMS Österreich-Geschäftsführer Dr. Johannes Kopf sowie der gesamte DJW-Vorstand mit Obmann Prof. Dr. Gerald Mathis an der Spitze. Ebenso der Vorarlberger Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter, welcher den DJW sehr herzlich gratulierte und für die ausgezeichnete Zusammenarbeit dankte: „Die Dornbirner Jugendwerkstätten sind für das AMS Vorarlberg ein wichtiger Partner im Bereich der Integration von arbeitslosen Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. Sie bieten Arbeit und Bildung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Beschäftigungschancen von jungen Menschen“.