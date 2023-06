Dornbirner Jugendarbeit wiederholt mit Ökoprofit ausgezeichnet

Dornbirner Jugendwerkstätten und OJAD feierten Gütesiegel-Jubiläum.

Dornbirn. Umwelt-, Abfall- und Energiemanagement stehen in der Dornbirner Jugendarbeit seit vielen Jahren im Mittelpunkt. So war die Freude groß, als die Dornbirner Jugendwerkstätten und die Offene Jugendarbeit Dornbirn kürzlich in Hard von Landesrat Marco Tittler mit dem Zertifikat für Ökoprofit ausgezeichnet wurden. Die Jugendwerkstätten wurden damit bereits zum 20. Mal ausgezeichnet, die OJA Dornbirn erhielt zum elften Mal das Gütesiegel.