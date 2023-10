Dornbirner Judokas räumen bei Landesmeisterschaften ab

Am Wochenende fanden die Landesmeisterschaften im Judo in Schruns statt.

Dornbirn. Gleich 19 Goldmedaillen sicherten sich die Judokas vom UJC Dornbirn bei den vergangenen Vorarlberger Judo-Landesmeisterschaften in Schruns. Nervenkitzel und spannende Wettkämpfe – all das boten die diesjährigen Landeseinzelmeisterschaften, die in der Mittelschule Schruns über die Bühne gingen. Von den jüngsten Talenten in der U10-Klasse bis zur Allgemeinen Klasse lieferten sich Judokas aus der gesamten Region packende Kämpfe auf der Matte. Der UJC Dornbirn ging dabei als großer Abräumer hervor, da man am Ende nicht weniger als 19 Goldmedaillen sowie 16 Vizemeistertitel mit nach Hause brachte.