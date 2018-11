Dornbirner holen Gold in Lustenau

Sportliche Meisterleistungen bei der Staatsmeisterschaft in Lustenau.

LUSTENAU Strenge Kampfrichter, aufgeregte Turner und am Ende des Tages auch stolze Trainer. All das war letzten Samstag in der Gymnasiumshalle Lustenau anzutreffen. Bei den 18. österreichischen Staatsmeisterschaften im Team-Turnen wurden die Besten gekürt und zahlreiche Nachwuchstalente entdeckt. In drei Wettkampfrunden, konnten die 28 Vereine ihr Können unter Beweis stellen. In der Erste Runde standen sich die Gruppen Jugend 3, und die Offene Klasse gegenüber. In der zweite Runde Jugend 2 und Jugend 1, und in der dritten Runde, Mini-Teams, Junioren und die Elite. Die 270 jungen Akrobaten reisten aus sechs Bundesländern nach Lustenau. Außer den Vorarlberger Vereine wie die TS Lustenau, TS Hohenems, TS Höchst, TS Wolfurt und TSZ Dornbirn waren Turner aus dem TV Straßwalchen, TSV Ottnang, Union Eisenstadt Turnen, Klagenfurter Turnverein, Villacher Turnverein, MTV Hernals und Sportunion Wien 3 dabei.