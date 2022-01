Dornbirner Fußballdamen rüsten sich für den Titelkampf

Neues Quintett spielt im Frühjahr für das Team um Trainer Urs Mathis. Weitere Spielerinnen noch auf Probe.

Die ersten Fünftplatzierten in der ÖFB-Frauen 2. Liga trennen nur fünf Zähler. Neben dem FC Dornbirn kämpfen auch Tabellenführer Krottendorf, SPG Kleinmünchen/BW Linz, LUV Graz und SV Horn um den so begehrten Meistertitel. Auf ein goldenes Frühjahr hoffen natürlich die Ladies von FCD-Coach Urs Mathis (63) um den Durchmarsch von der Frauen Landesliga bis zur österreichischen Bundesliga zu realisieren. Die Abgänge der drei Legionärinnen Renee Zienke Zoutewelle (NL), Genesis Castrellon und Kristen Amarikwa (beide USA) haben die Rothosen nun ersetzt.

Mit Stephanie Noronha verpflichtete Dornbirn die zweite Nationalteam-Torfrau aus Brasilien. Die erst 18-Jährige stand schon 14 Mal zwischen den Pfosten der A-Auswahl von Brasilien. Zusammen mit Lorena Bodemann und der Spanierin Leire Lizzaralde Rodrigues duelliert sich Noronha um die Nummer eins. Mit Amanda Santana (22) wurde eine zweite Spielerin aus Brasilien neu unter Vertrag genommen. Santana soll den Abgang von Innenverteidigerin Amarikwa wettmachen. Beide Brasilianerinnen spielten zuletzt in der höchsten Spielklasse Brasiliens in Porta Platta und Sao Paulo.

Neu in Dornbirn ist auch die 26-jährige Stürmerin Violah Nambi aus Uganda. Zuletzt spielte sie in Växjö in Schweden. Von Ligakonkurrent RW Rankweil wechselt Selma Kajdic (26) nach Dornbirn und soll zusammen mit Nambi für die entscheidenden Tore zum Aufstieg beitragen. Doch mit Kapitänin Caroline Fritsch und Spielmacherin Carina Brunold stehen zwei weitere Torgaranten in der Mannschaft. Neuerwerbung Nummer fünf ist die Lettische Nationalspielerin Anna Gornela (24). Die defensive Mittelfeldspielerin stand bei Sundsvalls in Schweden unter Vertrag und hinterließ dort einen starken Eindruck. Im Aufgebot von FC Dornbirn ist mit Catherine Irene Nolan eine weitere Ausländerin. Die Kaderplanungen für das Frühjahr sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Testspielerinnen aus Deutschland werden in den Trainingseinheiten erwartet.