Dornbirner Flohmarkt wird auf 2021 verschoben

Der 48. Dornbirner Flohmarkt, der im Mai stattfinden sollte, ist abgesagt!

Dornbirn. Der 48. Dornbirner Flohmarkt wird heuer aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen im Mai nicht stattfinden können und damit im Jahre 2020 ausfallen. „Nach Rücksprache mit dem Amtsarzt der BH, der Stadt Dornbirn, sowie der Messeabteilung und natürlich den Gremien des Lions Club Vorarlberg sowie der Dornbirner Pfadfinder haben wir diese Entscheidung getroffen“, so Organisator Alexander Fässler. „Zum Schutz für uns alle wollen wir gemeinsam einen Beitrag leisten und dem Virus ´SARS-CoV-2´ keine Bühne bieten. Wir hoffen, in dieser für uns alle schwierigen Zeit, auf Verständnis, weitere Unterstützung und bitten um positive Stimmung die bislang gebunkerten Materialien weiter zu sammeln und im Jänner 2021 dem Dornbirner Flohmarkt zur Verfügung zu stellen“, so Fässler.