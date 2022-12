Dornbirner Feuerwehrauto für Kroatien

Das ausgemusterte GSF-Fahrzeug der Feuerwehr Dornbirn wurde vergangene Woche an die Feuerwehr Centingrad übergeben.

Dornbirn. Die Unterstützung von freiwilligen Feuerwehren in Ländern mit geringer Feuerwehrinfrastruktur ist in Vorarlberg und in der Stadt Dornbirn eine lang gelebte Tradition, um ehrenamtliche Strukturen zu unterstützen und zu fördern. Nachdem vor zwei Jahren das Tanklöschfahrzeug „Tank1“ der freiwilligen Feuerwehr von Cetingrad übergeben wurde, ging in der vergangenen Woche auch das ehemalige Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug der Dornbirner Feuerwehr in die 2.000-Einwohnergemeinde nach Kroatien.