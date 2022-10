Dornbirner Feuerwehr beendete Probenjahr

Am Wochenende fand die traditionelle Abschlussübung der Feuerwehr Dornbirn mit spektakulären Stationen statt.

Dornbirn . Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn ist die größte Wehr im Land und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte absolvieren laufend Übungen und Proben, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Bei der Abschlussübung am vergangenen Samstag auf dem Gelände des EHG-Stahlzentrum im Wallenmahd wurden aus unterschiedlichen Einsatzbereichen verschiedenste Szenarien geübt.

Insgesamt fünf verschiedene Einsatzszenarien mussten von den Dornbirner Feuerwehrmänner- und frauen bei der diesjährigen Abschlussübung bewältigt werden. Dabei rückten die Einsatzkräfte bereits wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort an und hatten die Situation schnell unter Kontrolle. So wurde beim technischen Einsatz eine Person unter einer schweren Last befreit und mit der Drehleiter konnten im Obergeschoss eingeschlossene Personen gerettet werden.