Dornbirner EC überrascht auch gegen Salzburg

Nach dem Erfolg beim KAC am Freitag, besiegen die Bulldogs heute in eigener Halle auch Tabellenführer Salzburg - 3:2-Sieg nach Penaltyschießen.

Nach dem Überraschungserfolg bei Meister KAC empfing der Dornbirner EC am heutigen Sonntag den Tabellenführer der Ice Hockey League, Red Bull Salzburg.

Im ersten Spielabschnitt hatten die Salzburger Vorteile, dennoch fanden die Bulldogs per Penalty die große Chance zur Führung vor. O´ Donnell brachte den Puck allerdings nicht im gegnerischen Kasten unter. Kurz vor Ende des ersten Drittels mussten die Dornbirner dann in Unterzahl einen Gegentreffer einstecken, nach dem Tor von Loney gingen die Gäste aus der Mozartstadt mit einer 1:0-Führung in die erste Pause.