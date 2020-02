Dornbirner Bulldogs siegen nach Overtime

Der Dornbirner EC hat sich am Sonntag zuhause gegen den HC Znojmo in Overtime durchsetzen können.

Die Bulldogs konnten sich durch ein Powerplay-Tor den 2:1-Sieg in der Verlängerung sichern.

Bereits am Freitag, im ersten Match der Qualifikationsrunde gegen den VSV, mussten die Dornbirner erst in die Overtime und anschließend ins erfolgreiche Penaltyschießen.

Damit konnten die Bulldogs am Sonntag, durch die Tore von Fröwis (9.) und Vainonen (63. PP2) bereits den zweiten Sieg in Folge feiern. Das Tor für Znojmo erzielte McRae im Powerplay in der 36. Minute.