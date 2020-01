Tamminen schießt Bulldogs zum Sieg in Villach

Der Dornbier EC jubelte im ersten Spiel der Qualification Round über einen 1:0-Sieg nach Penalty-Schießen beim Villacher SV.

Harter Kampf bis zum Schluss

Im letzten Abschnitt konnten die Bulldogs das Spiel offener gestalten. In der 50. Minute verpasste Körköö die beste Möglichkeit, als der Puck nur Knapp am Tor vorbei rutschte. In der Schlussphase war das Spiel mehr von Fouls geprägt, als von spielerischen Höhepunkten. Am Ende fiel auch bis zum Ablauf der 60 Minuten kein Tor und es ging in die Verlängerung.