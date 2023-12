Dornbirner Basketball-Nachwuchs vor den Vorhang

Die Dornbirn Lions präsentierten kürzlich in der Ballsporthalle ihren gesamten Nachwuchs.

Dornbirn . Nachwuchsarbeit wird bei den Basketballern der Dornbirner Lions schon seit Jahren groß geschrieben und so gehen in der Messestadt Kinder von der U8-Mannschaft bis zu den Jugendlichen im U16-Team auf Korbjagd.

Zum letzten Spiel der Lions-Profis in der zweiten Bundesliga durften auch die Löwen-Youngsters auf die große Bühne. Der Bundesligist stellte den zahlreichen Zuschauern, Eltern und dem gesamten Bundesligateam sämtliche Nachwuchsmannschaften mit ihren Coaches vor. Von den U8 bis zu den U16 präsentierten sich alle Teams in ihren neuen Dressen des neuen Sponsors auf dem Parkett der Ballsporthalle. Viele fleißige Helfer machten die Präsentation zu einem einzigartigen Erlebnis für die Nachwuchslöwen. Beim anschließenden Buffet ließen viele Eltern mit ihren Kindern bei Coffee und Cake sowie Snacks und Drinks diesen besonderen Basketball-Sonntag in der Ballsporthalle ausklingen.

„Dieser Sonntag war eine beeindruckende Leistungsschau des Dornbirner Basketballs. Wir werden uns in den kommenden Jahren weiter professionalisieren und gemeinsam mit unseren engagierten Mitgliedern, Coaches, Eltern und Sponsorenpartnern den Basketballstandort Dornbirn weiterentwickeln“, so ein erfreuter Lions-Manager Markus Mittelberger. Um den jungen Basketballern auch in den Ferien die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln, veranstalten die Löwen von 2. bis 5. Januar 2024 das 1. Raiffeisen Neujahrs-Camp für Kinder von 8 bis 15 Jahren. Anmeldungen sind per Email an management@lions.co.at möglich. Es sind nur noch wenige Plätze frei. MIMA