In Dornbirn Hatlerdorf sind am Freitagnachmittag zwei Mädchen im Volksschulalter von einem Kleintransporter angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Einfahrt einer Wohnanlage. Der Fahrer des Kleintransporters übersah nach ersten Informationen die Mädchen, die mit Rollschuhen unterwegs waren.